Юрист раскрыла, какие личные вещи могут быть разделены при разводе

Дорогостоящие украшения, включая кольца, могут быть признаны совместной собственностью супругов при разводе, если их стоимость значительна для семейного бюджета, заявила NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. Она пояснила, что хотя личные вещи обычно остаются в пользовании одного из супругов, драгоценности и предметы роскоши часто становятся исключением.

На все имущество, приобретенное в браке, распространяется режим совместной собственности супругов. Личные вещи имеют особый правовой статус. Они считаются собственностью того супруга, который ими пользуется. Исключение составляют драгоценности и предметы роскоши. Предметы роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, являются их совместной собственностью, если их стоимость существенна для семейного бюджета. Бриллиантовое кольцо за 500 тысяч рублей может быть признано совместным имуществом, — пояснила Соколова.

Она отметила, что при разделе имущества предметы роскоши остаются в собственности одного из супругов. По ее словам, в таком случае второму партнеру выплачивается компенсация в размере половины стоимости такого предмета.

При разделе предмет роскоши оставляют в собственности одного из супругов с выплатой другому супругу денежной компенсации в размере половины его стоимости. К примеру, если шуба — предмет роскоши, она дорогая, из ценного меха и ее стоимость существенна для семейного бюджета, то она может быть признана совместной собственностью и подлежит разделу. Даже если очень дорогая шуба подарена, например, мужем жене, то она не делится. В этом случае суду потребуются доказательства дарения: переписка или свидетельские показания, — резюмировала Соколова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что телеведущий Дмитрий Дибров хочет оставить без всего свою жену Полину после развода, а также забрать себе троих детей. По данным источника, он хочет отсудить виллу на Рублевке за 800 млн рублей, которую построил более 10 лет назад, отмечая, что сделал там все своими руками.