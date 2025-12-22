Новый год-2026
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках

Экс-супруга Товстика опровергла слухи о сексе втроем со спортсменкой

Роман Товстик с женой Еленой Роман Товстик с женой Еленой Фото: Социальные сети
Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена опровергла слухи, что предлагала триатлонистке Марии Эстер-Трубининой секс втроем с ним. Отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак, были ли между ними такие отношения, назвала спортсменку наркоманкой, а зависимые, по ее словам, теряют сексуальность. Товстик подчеркнула, что ее хотели очернить.

Маша, я считаю, — это жертва, которой нужны деньги и которая за наркотики будет говорить все, что угодно, — отметила экс-жена предпринимателя.

На вопрос Собчак об участии в свингер-вечеринках (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявила, что для женщины подобные тусовки — это плохо. Она также поклялась своими детьми, что не бывала на таких мероприятиях.

Ранее Товстик прервала молчание после того, как ее экс-супруг впервые вышел в свет с новой возлюбленной, моделью Полиной Дибровой. Многодетная мать написала, что грядущий год Лошади не пощадит предательниц.

Диброва между тем рассказала, что встретит Новый год вместе с детьми и любимым мужчиной. Она добавила, что уже готовится к празднику и заказала елку. Модель также сообщила, что заблаговременно начала откровенные разговоры со своими детьми, чтобы заранее подготовить их к предстоящему разводу родителей.

