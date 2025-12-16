Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:10

Полина Диброва поделилась, с кем встретит Новый год

Диброва сказала, что встретит Новый год с любимым Романом Товстиком и детьми

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Участница шоу «Тайный миллионер» на СТС Полина Диброва рассказала NEWS.ru на пресс-джанкете в рамках новогодней вечеринки своего женского клуба, что встретит Новый год вместе с детьми и любимым мужчиной, миллиардером Романом Товстиком. Она добавила, что уже готовится к празднику.

Я заказала елку, она придет ко мне 18 декабря. Она настоящая. Я буду праздновать Новый год с детьми в своем доме, — сказал Диброва.

Известно, что в 2022 году Диброва сделала коррекцию груди. По ее словам, она несколько лет шла к этому решению, желая вернуть ту форму, которая была до родов. Модель не обращает внимания на критику, считая, что каждый человек имеет право меняться так, как ему хочется. Диброва также регулярно делает «уколы красоты».

Ранее Диброва заявила, что ее развод с мужем-телеведущим и отношения с соседом по Рублевке — не пиар, как ее в этом обвиняют. Она сказала, что это ее личная жизнь, ее настоящее, и ей бы больше всего хотелось, чтобы это оставалось личным.

Полина Диброва
Роман Товстик
Новый год
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мостуризме раскрыли, кто тратит больше всех при посещении Москвы
Астрономы сделали неожиданное открытие о солнечном ветре
«Положил на стол и снял колготки»: педофил насиловал девочку в стенах школы
Готовлю салат, который удивит гостей: кальмары по-новогоднему
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Подсчитано число работающих в России индийцев
В Польше констатировали крах политического проекта Тихановской
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.