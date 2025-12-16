Полина Диброва поделилась, с кем встретит Новый год Диброва сказала, что встретит Новый год с любимым Романом Товстиком и детьми

Участница шоу «Тайный миллионер» на СТС Полина Диброва рассказала NEWS.ru на пресс-джанкете в рамках новогодней вечеринки своего женского клуба, что встретит Новый год вместе с детьми и любимым мужчиной, миллиардером Романом Товстиком. Она добавила, что уже готовится к празднику.

Я заказала елку, она придет ко мне 18 декабря. Она настоящая. Я буду праздновать Новый год с детьми в своем доме, — сказал Диброва.

Известно, что в 2022 году Диброва сделала коррекцию груди. По ее словам, она несколько лет шла к этому решению, желая вернуть ту форму, которая была до родов. Модель не обращает внимания на критику, считая, что каждый человек имеет право меняться так, как ему хочется. Диброва также регулярно делает «уколы красоты».

Ранее Диброва заявила, что ее развод с мужем-телеведущим и отношения с соседом по Рублевке — не пиар, как ее в этом обвиняют. Она сказала, что это ее личная жизнь, ее настоящее, и ей бы больше всего хотелось, чтобы это оставалось личным.