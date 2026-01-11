Названы главные тенденции туристического рынка России в 2026 году

Отмена российских виз для индийских туристов окажет значительное влияние на въездной туризм, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что в 2025 году Индия продемонстрировала рост на 30%.

Безвизовый режим для туристов из Индии будет иметь сильное влияние на въездной туризм, — сказала она.

Ломидзе отметила, что в 2025 году основными странами-поставщиками туристов в Россию стали Китай, государства Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман), а также Индия, Турция и страны Юго-Восточной Азии. В последние месяцы наблюдался значительный рост числа туристов из Китая и Ближнего Востока. По словам Ломидзе, это тенденция сохранится в текущем году.

Ранее она также рассказала, что спрос россиян на туры по стране снизился в 2025 году почти на 10%. Однако, по ее словам, в то же время выросли самостоятельные бронирования. Это произошло за счет тех вариантов размещения, которые туроператоры не предлагают: квартир, апартаментов и небольших частных отелей.