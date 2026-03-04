Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 08:30

Посол Ирана раскрыл, как США «подожгли» весь мир убийством Хаменеи

Посол Ирана Джалали: США создали угрозу для всего мира убийством Хаменеи

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Гибель верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи по вине Соединенных Штатов создала угрозу стабильности во всем мире, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в своей статье для ТАСС. По его словам, государство расценивает это убийство как грубое нарушение международных правовых норм и устава ООН.

Дипломат добавил, что погибший политик, руководствуясь принципами чести, мудрости и целесообразности, посвятил жизнь защите суверенитета и независимости своей страны, а также установлению справедливого мира. Джалали добавил, что от международного сообщества теперь ожидают не просто осуждения виновных, но и принятия действенных мер.

Ранее глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что в Персидском заливе разворачивается крупнейшая за последнее десятилетие военная операция США против Ирана. Американские силы уже уничтожили крупную группировку иранских военных судов в акватории, нанеся удары по 17 целям, включая боеспособную субмарину. В настоящий момент в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского корабля.

По его словам, в операции задействован значительный контингент: более 50 тыс. военнослужащих, две авианосные группы, 200 истребителей и бомбардировщики. При этом дополнительное подкрепление уже направляется в регион.

Али Хаменеи
Иран
США
послы
