02 марта 2026 в 17:25

«Об этом вслух не говорят»: чрезвычайный и полномочный посол о помощи Ирану

Посол Марьясов заявил, что Россия окажет Ирану содействие в военном плане

Александр Марьясов Александр Марьясов Фото: Мария Девахина /РИА Новости
Россия по-прежнему оказывает Ирану поддержку в политико-дипломатическом плане, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Александр Марьясов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь также идет об укреплении средств противовоздушной обороны республики.

Россия будет оказывать содействие Ирану в укреплении систем противовоздушной обороны и других средств, которые помогли бы обеспечить безопасность Ирана. Об этом, естественно, вслух не говорится, но работа эта ведется, — признал дипломат.

Он добавил, что сегодня в отношениях Ирана и России на первый план выходит именно военно-техническое сотрудничество. Марьясов подчеркнул, что самое важное — это положить конец конфликту.

В этом плане Россия будет прилагать все возможные средства, — заверил посол.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о начале «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
