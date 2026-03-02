Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:14

В Иране раскрыли, сколько поразили объектов США

КСИР: Иран нанес удары по 500 военным объектам США и Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран нанес удары по 60 «стратегическим целям» и 500 военным пунктам США и Израиля, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции. При этом за двое суток было выпущено более 700 БПЛА и сотни ракет.

Отважные сыны вооруженных сил с начала войны атаковали 60 стратегических целей и 500 военных пунктов США и сионистского режима и, запустив более 700 беспилотников и сотни ракет... смогли превзойти [показатели] 12-дневной войны лишь за последние 48 часов в войне с агрессорами, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что шесть сотрудников ЦРУ США погибли во время атаки Ирана по ОАЭ. Еще двое работников получили ранения.

Также Иран нейтрализовал военную базу США Али аль-Салем в Кувейте. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что вместе с тем военные силы поразили еще три инфраструктурных объекта.

До этого Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Там отметили, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.

