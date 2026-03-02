Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:55

«Не испытываю страха»: Трамп не исключил отправку войск в Иран

Трамп не исключил возможность наземной операции против Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможность наземной операции на территории Ирана. Он подчеркнул, что не боится такого сценария. Однако, по словам американского лидера, которые приводит газета New York Post, «вероятно, войска на земле не понадобятся».

Я не испытываю страха перед отправкой войск на землю. Как говорят все президенты: «Никаких войск на земле не будет». Я так не говорю… Я говорю: «вероятно, они не понадобятся» или «если в этом будет необходимость», — сказал Трамп.

Как считает заместитель председателя России Дмитрий Медведев, в свете последних событий США ведут себя как свиньи, не желающие расставаться с корытом. По его словам, в Вашингтоне всеми силами пытаются сохранить доминирующую позицию.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже объявил о начале «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю.

