«Не испытываю страха»: Трамп не исключил отправку войск в Иран Трамп не исключил возможность наземной операции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможность наземной операции на территории Ирана. Он подчеркнул, что не боится такого сценария. Однако, по словам американского лидера, которые приводит газета New York Post, «вероятно, войска на земле не понадобятся».

Я не испытываю страха перед отправкой войск на землю. Как говорят все президенты: «Никаких войск на земле не будет». Я так не говорю… Я говорю: «вероятно, они не понадобятся» или «если в этом будет необходимость», — сказал Трамп.

Как считает заместитель председателя России Дмитрий Медведев, в свете последних событий США ведут себя как свиньи, не желающие расставаться с корытом. По его словам, в Вашингтоне всеми силами пытаются сохранить доминирующую позицию.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже объявил о начале «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю.