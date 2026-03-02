Атаки на Иран: как отменить тур на Ближний Восток, вернуть полную стоимость

Россияне начали массово сдавать туры в ОАЭ, Катар и другие страны Персидского залива из-за масштабной военной операции, которую против Ирана начали Израиль и США. По данным представителей отрасли, многие спешат отменить поездки даже в апреле, не желая рисковать. Как юридически правильно отказаться от вояжа, можно ли настаивать на возврате денег или переносе тура, когда стоит подавать в суд, — в материале NEWS.ru.

Должен ли оператор вернуть деньги за отмененный тур

Прежде всего, нужно понять, что сумма возврата напрямую зависит от того, кто отменяет тур — вы или туроператор, рассказал NEWS.ru адвокат адвокатского бюро «МУР» Антон Лянгерт.

«Если тур отменяет оператор (например из-за проблем с перелетом), вы имеете право на полный возврат его стоимости или предложение перенести поездку на другие даты. Если вы отказываетесь сами, возврат будет произведен за вычетом фактически понесенных расходов туроператора — стоимости уже выкупленных билетов, отеля и так далее», — пояснил Лянгерт.

В худшей ситуации оказались те, кто бронировал туры самостоятельно через иностранные агрегаторы, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Помогать с возвратом потраченных средств им никто не будет, пояснил он.

«Людям придется самим писать письма на английском языке в службу поддержки агрегаторов либо в отели, где они сами бронировали отдых. Если же гражданин приобретал тур через российского оператора, то в случае официальной отмены рейса произойдет стопроцентный возврат денежных средств — и за проживание, и за авиабилеты», — сообщил Мкртчян.

Можно вернуть всю стоимость тура или только частично

Источники в отрасли сообщили NEWS.ru, что сегодня часть операторов вместо возврата денег удерживает крупные штрафы за отмену тура.

Например, отдельные компании при аннулировании тура на 4 марта не отдают всю стоимость поездки, другие за отмену апрельского вояжа стоимостью 450 тыс. рублей взимают штраф 100 тыс. рублей.

«В этой ситуации придется подавать в суд с обжалованием действий туроператора. Очень важно смотреть договор, который турист заключает. Такого рода форс-мажорные обстоятельства с отменой рейсов и угрозой для жизни, конечно же, не могут стать основанием для того, чтобы штрафовать самого туриста. Мы видим нелетающие самолеты, разбомбленные отели… Именно поэтому стоит через суд приструнить такого рода предпринимателей, которые пытаются отправить людей фактически в зону боевых действий, а при отказе туда ехать еще пытаются на них нажиться», — пояснил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев.

Как рассказала NEWS.ru основатель и руководитель одного из туристических агентств Наталия Ансталь, у большинства операторов, если дата вылета приходится на ближайшие дни, тур можно полностью аннулировать без потерь.

«Клиенту вернется вся сумма, либо туроператор предложит перебронировать на другое направление с переносом денежных средств на новую заявку. Также можно перенести даты отдыха на более поздние сроки», — сообщила Ансталь.

По ее словам, большинство туристов сейчас выбирает альтернативный перенос на другое направление — в первую очередь в азиатские страны.

Что делать прямо сейчас, если у вас забронирован тур в Дубай

В первую очередь надо связаться с принимающей стороной. Это самое важное правило, утверждает Антон Лянгерт. Куда бы вы ни обратились за разъяснениями, официальный канал для изменений — только ваш туроператор или турагент, пояснил он.

«Если вы бронировали тур в турагентстве или у туроператора, связываться нужно именно с ними. Если же покупали тур через онлайн-агрегатор или напрямую на сайте туроператора, пишите в их службу поддержки», — указал юрист.

Дальше узнайте о доступных вариантах, в текущей ситуации у вас есть несколько легальных возможностей, продолжает Лянгерт.

«Обсудите их все с вашим менеджером. На некоторых направлениях и рейсах операторы вводят возможность отмены без штрафов. Например, по состоянию на 2 марта 2026 года, для туров с вылетом до 8 марта многие компании разрешают отказаться от поездки с полным возвратом средств. Еще один вариант — перенос тура. Вы можете попросить перенести вашу поездку на более поздние даты. В некоторых случаях это можно сделать без штрафа или с минимальной доплатой», — рассказал Лянгерт.

Не стоит пренебрегать заменой направления. «Если отдых нужен прямо сейчас, но лететь в ОАЭ страшно, узнайте о возможности срочно заменить направление, например на Турцию или Египет», — говорит собеседник NEWS.ru.

Как вернуть деньги за авиабилеты

Отдельно стоит вопрос с перелетом, поскольку это самая затратная часть тура. По словам Лянгерта, если рейс отменен официально, авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билета или предложить альтернативный вариант без штрафов. Это называется «вынужденный возврат». «Если же рейс выполняется, но вы боитесь лететь, то возврат будет по правилам тарифа, зачастую это стопроцентный штраф, особенно если до вылета остается меньше суток. Именно в такой ситуации вам и нужно звонить оператору, чтобы понять, попадаете ли вы под „особые условия“ из-за текущей обстановки», — указал специалист.

