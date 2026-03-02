Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 21:08

Навка впала в ступор после разговора с Валиевой о смене тренера

Навка: решение Валиевой уйти к Соколовской оказалось удивительным

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка удивилась решению фигуристки Камилы Валиевой продолжить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской. По ее словам, озвученным в документальном фильме «ДоброFON», она долго разговаривала со спортсменкой, обсуждая совершенно иную систему тренировок.

Честно говоря, была очень удивлена, больше того, наверное, шокирована таким решением. Мы с ней долго говорили, правильное ли это решение, так как Камила с детства привыкла к одной системе тренировок, скажем так, к управлению ее психикой, и именно контроля тренировок, — сказала Навка.

Олимпийская чемпионка добавила, что Валиева призналась: она все осознает и хочет продолжать работать с Соколовской, чьи методы тренировок кардинально отличаются от подхода Этери Тутберидзе. Навка также предположила, что появление в ее школе Соколовской и Валиевой — это «какой-то знак свыше», чему она очень рада.

Ранее Евгений Плющенко признался, что никогда не планировал становиться тренером, а мечтал лишь создать собственную школу и управлять ею. По словам фигуриста, первый опыт наставничества он получил случайно в 11 лет, помогая Алексею Мишину на сборах.

