Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 20:00

Трагедия на Байкале, миллиарды Вороновского, падение Петросян: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Падение фигуристки Аделии Петросян во время исполнения произвольной программы на Олимпиаде-2026, изъятие у экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения свыше 20 млрд рублей в пользу государства, трагическая гибель туристов на озере Байкал — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Упустила шанс»: почему выступление Петросян на Играх пошло не по плану

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. По итогам двух программ спортсменка набрала 214,53 балла, что не позволило ей побороться за пьедестал.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — фигуристка упала, не справившись с приземлением. Однако все остальные элементы были выполнены чисто. Короткую программу россиянка откатала на 72,89 балла, произвольную оценили в 141,64 балла.

Таким образом, российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет. Петросян, комментируя свое выступление, призналась, что должна была дважды выполнить четверные прыжки, но после падения с первого решила этого не делать. По ее словам, из-за этого весь прокат пошел не по плану.

«Изначально другой контент планировался, более сложный. Ощущения — не очень, потому что упустила свой шанс на более высокое место. Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп», — сказала Петросян.

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению актера Стаса Садальского, в падении спортсменки «виновата» тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Несведущие говорят: „Ни пуха ни пера!“ Это ужасно! Знаменитый тренер Татьяна Тарасова пожелала Аделии „Ни пуха“ и помянула черта, и как результат — фигуристка упала», — посетовал артист.

Петросян вышла на лед в нейтральном статусе в произвольной программе под 20-м стартовым номером (вторая в последней разминке) в 00:16 в ночь на 20 февраля. 17 февраля она успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх.

Лидером после короткой программы считалась японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также оказалась представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку заняла американка Алиса Лью (76,59).

После произвольной программы баланс сил изменился: золотую медаль завоевала Алиса Лью (226,79 балла), серебро досталось Каори Сакамото (224,90 балла), а бронза — Ами Накаи (219,16 балла).

Дороги из золота: за что «раскулачили» Вороновского

Центральный районный суд Сочи 19 февраля рассмотрел иск Генпрокуратуры по коррупционному делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Уголовное преследование бывшего парламентария началось в конце октября 2025 года — вскоре после того как он был лишен депутатской неприкосновенности. Позднее его лишили и мандата.

По итогам заседания суд удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства имущество Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей. Под изъятие подпали 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте и других городах примерно на 1 млрд рублей. Также у ответчиков забрали доли в компаниях, деньги на счетах и ценные бумаги плюс взыскали еще 95 млн рублей за уже проданное имущество.

Депутат Анатолий Вороновский Депутат Анатолий Вороновский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Обвинение считает, что Вороновский организовал коррупционную систему поборов с дорожных предприятий региона. Схема работала просто: дорожники были обязаны вступать в «Союз дорожников Кубани», которым руководили ставленники Вороновского. По версии следствия, сначала организацию возглавлял Андрей Дорошенко (2018–2021), затем Александр Карпенко (2021–2025). Без членства в этом союзе компании не допускались к госзакупкам.

Экс-парламентарий сам распределял подряды на дорожные работы, а за это требовал процент от сметы. С 2017 по 2024 год 46 дорожных фирм по его указке перечислили в фонд больше 1,9 млрд рублей. Всего с 2016 года фигуранты дела получили не менее 2,8 млрд рублей коррупционного дохода.

Вороновского заключили под стражу в декабре 2025 года. Ему вменяют преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вороновский считает обвинения безосновательными.

Трагедия на Байкале: что известно о гибели китайских туристов

Семь туристов из КНР и водитель УАЗа погибли, провалившись под лед на Байкале, сообщил Telegram-канал Baza. Компания ехала на экскурсию к мысу Три брата, но по дороге водитель не заметил трещины и автомобиль провалился под лед.

По версии источника, одному туристу удалось выбраться. В пресс-службе иркутского управления МЧС констатировали, что на месте происшествия были найдены тела семи человек. По данным спасателей, УАЗ с туристами провалился в трехметровый разлом льда. Глубина водоема в этом месте достигает 18 метров.

«Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — сообщили в МЧС.

Сотрудники спасательной службы МЧС России Сотрудники спасательной службы МЧС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российском союзе туриндустрии заявили, что выясняют все обстоятельства трагедии. В беседе с NEWS.ru там отметили, что основная версия случившегося связана с выездом на закрытую ледовую переправу.

«До официального открытия выезд на лед озера Байкал небезопасен и не допускается. Необходимо ориентироваться исключительно на официальные сообщения профильных служб и пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС, руководством национального парка и местными органами власти», — подчеркнули в РСТ.

По версии Telegram-канала SHOT, 44-летний водитель провалившейся под лед «буханки» по имени Николай выехал на переправу, несмотря на запрет, чтобы прокормить семью. Как пишет источник, многодетный отец регулярно проводил экскурсии.

Информацию о том, что китайские туристы отправились в поездку на Байкал после договоренности с местным жителем, подтвердили в АТОР. Там отметили, что иностранцы не обращались к конкретным компаниям для организации экскурсии. При этом маршрут поездки не был согласован со спасательными службами.

«Китайские туристы, погибшие на Байкале, <…> договорились о поездке напрямую с местным жителем», — говорится в сообщении.

В свою очередь турист, выживший при ЧП на Байкале, имеет право на получение компенсации от родных погибшего водителя. Однако, по его словам, для этого родственники должны вступить в наследство.

Фото: Jasmine Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читайте также:

Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде

Сердце не выдержало: умер солист Shortparis Николай Комягин, последние дни

Королевская семья Британии: новости, экс-принца допросили по делу Эпштейна

Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит

Трамп покажет миру инопланетян? Что известно миру об НЛО, при чем тут Обама

Олимпийские игры
олимпиада-2026
Аделия Петросян
фигурное катание
фигуристки
Госдума
депутаты
взятки
коррупция
конфискации
суды
происшествия
Иркутская область
туристы
Байкал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер из «Глухаря»
Директора института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Мужчину осудили за осквернение георгиевской ленты
Раскрыта судьба пострадавшего во время стрельбы в техникуме Анапы
Военный обозреватель раскрыл, когда инструкторы НАТО побегут с Украины
Россиянка родила сына, спрятала в пакет и бросила в лесу
Семь украинских беспилотников сбили над Россией за четыре часа
Тишина как ценность: почему мы начинаем выбирать незаметность
В Киеве придумали «спортивную» схему по вывозу уклонистов с Украины
Россия и Япония возобновят молодежные обмены
«Самое ужасное»: Захарова «отправила» Европу под стол переговоров
Евродепутат раскрыл детали новых переговоров с Россией
«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака
Трагедия на Байкале, миллиарды Вороновского, падение Петросян: что дальше
Гоблин раскрыл, от чего отказался после 50 лет
Популярный среди россиян бренд зарегистрировал в Роспатенте торговую марку
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.