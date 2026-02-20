Трагедия на Байкале, миллиарды Вороновского, падение Петросян: что дальше

Падение фигуристки Аделии Петросян во время исполнения произвольной программы на Олимпиаде-2026, изъятие у экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения свыше 20 млрд рублей в пользу государства, трагическая гибель туристов на озере Байкал — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Упустила шанс»: почему выступление Петросян на Играх пошло не по плану

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. По итогам двух программ спортсменка набрала 214,53 балла, что не позволило ей побороться за пьедестал.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — фигуристка упала, не справившись с приземлением. Однако все остальные элементы были выполнены чисто. Короткую программу россиянка откатала на 72,89 балла, произвольную оценили в 141,64 балла.

Таким образом, российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет. Петросян, комментируя свое выступление, призналась, что должна была дважды выполнить четверные прыжки, но после падения с первого решила этого не делать. По ее словам, из-за этого весь прокат пошел не по плану.

«Изначально другой контент планировался, более сложный. Ощущения — не очень, потому что упустила свой шанс на более высокое место. Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп», — сказала Петросян.

Аделия Петросян Фото: Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению актера Стаса Садальского, в падении спортсменки «виновата» тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Несведущие говорят: „Ни пуха ни пера!“ Это ужасно! Знаменитый тренер Татьяна Тарасова пожелала Аделии „Ни пуха“ и помянула черта, и как результат — фигуристка упала», — посетовал артист.

Петросян вышла на лед в нейтральном статусе в произвольной программе под 20-м стартовым номером (вторая в последней разминке) в 00:16 в ночь на 20 февраля. 17 февраля она успешно выполнила прокат короткой программы на Олимпийских играх.

Лидером после короткой программы считалась японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте с 77,23 балла также оказалась представительница Японии — Каори Сакамото. Третью строчку заняла американка Алиса Лью (76,59).

После произвольной программы баланс сил изменился: золотую медаль завоевала Алиса Лью (226,79 балла), серебро досталось Каори Сакамото (224,90 балла), а бронза — Ами Накаи (219,16 балла).

Дороги из золота: за что «раскулачили» Вороновского

Центральный районный суд Сочи 19 февраля рассмотрел иск Генпрокуратуры по коррупционному делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Уголовное преследование бывшего парламентария началось в конце октября 2025 года — вскоре после того как он был лишен депутатской неприкосновенности. Позднее его лишили и мандата.

По итогам заседания суд удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства имущество Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей. Под изъятие подпали 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте и других городах примерно на 1 млрд рублей. Также у ответчиков забрали доли в компаниях, деньги на счетах и ценные бумаги плюс взыскали еще 95 млн рублей за уже проданное имущество.

Депутат Анатолий Вороновский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Обвинение считает, что Вороновский организовал коррупционную систему поборов с дорожных предприятий региона. Схема работала просто: дорожники были обязаны вступать в «Союз дорожников Кубани», которым руководили ставленники Вороновского. По версии следствия, сначала организацию возглавлял Андрей Дорошенко (2018–2021), затем Александр Карпенко (2021–2025). Без членства в этом союзе компании не допускались к госзакупкам.

Экс-парламентарий сам распределял подряды на дорожные работы, а за это требовал процент от сметы. С 2017 по 2024 год 46 дорожных фирм по его указке перечислили в фонд больше 1,9 млрд рублей. Всего с 2016 года фигуранты дела получили не менее 2,8 млрд рублей коррупционного дохода.

Вороновского заключили под стражу в декабре 2025 года. Ему вменяют преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вороновский считает обвинения безосновательными.

Трагедия на Байкале: что известно о гибели китайских туристов

Семь туристов из КНР и водитель УАЗа погибли, провалившись под лед на Байкале, сообщил Telegram-канал Baza. Компания ехала на экскурсию к мысу Три брата, но по дороге водитель не заметил трещины и автомобиль провалился под лед.

По версии источника, одному туристу удалось выбраться. В пресс-службе иркутского управления МЧС констатировали, что на месте происшествия были найдены тела семи человек. По данным спасателей, УАЗ с туристами провалился в трехметровый разлом льда. Глубина водоема в этом месте достигает 18 метров.

«Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — сообщили в МЧС.

Сотрудники спасательной службы МЧС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российском союзе туриндустрии заявили, что выясняют все обстоятельства трагедии. В беседе с NEWS.ru там отметили, что основная версия случившегося связана с выездом на закрытую ледовую переправу.

«До официального открытия выезд на лед озера Байкал небезопасен и не допускается. Необходимо ориентироваться исключительно на официальные сообщения профильных служб и пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС, руководством национального парка и местными органами власти», — подчеркнули в РСТ.

По версии Telegram-канала SHOT, 44-летний водитель провалившейся под лед «буханки» по имени Николай выехал на переправу, несмотря на запрет, чтобы прокормить семью. Как пишет источник, многодетный отец регулярно проводил экскурсии.

Информацию о том, что китайские туристы отправились в поездку на Байкал после договоренности с местным жителем, подтвердили в АТОР. Там отметили, что иностранцы не обращались к конкретным компаниям для организации экскурсии. При этом маршрут поездки не был согласован со спасательными службами.

«Китайские туристы, погибшие на Байкале, <…> договорились о поездке напрямую с местным жителем», — говорится в сообщении.

В свою очередь турист, выживший при ЧП на Байкале, имеет право на получение компенсации от родных погибшего водителя. Однако, по его словам, для этого родственники должны вступить в наследство.

Фото: Jasmine Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читайте также:

Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде

Сердце не выдержало: умер солист Shortparis Николай Комягин, последние дни

Королевская семья Британии: новости, экс-принца допросили по делу Эпштейна

Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит

Трамп покажет миру инопланетян? Что известно миру об НЛО, при чем тут Обама