Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на озере Байкал

Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на озере Байкал

Тела семи человек, провалившихся под лед на автомобиле на озере Байкал, обнаружили в Ольховском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. УАЗ с туристами провалился в трехметровый разлом льда. Глубина водоема в этом месте достигает 18 метров.

Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы, — сообщили в МЧС.

Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев заявил NEWS.ru, что выжить при провале автомобиля под лед Байкала практически невозможно. По его словам, экстремально низкая температура воды и быстрое наступление гипотермии оставляют жертвам катастрофы не так много времени для спасения.

До этого в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в настоящий момент выясняют все обстоятельства трагической гибели китайских туристов на Байкале. Там отметили, что основная версия случившегося связана с выездом автомобиля на закрытую ледовую переправу. В РСТ призвали пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС.