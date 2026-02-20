Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 14:47

Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на озере Байкал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тела семи человек, провалившихся под лед на автомобиле на озере Байкал, обнаружили в Ольховском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. УАЗ с туристами провалился в трехметровый разлом льда. Глубина водоема в этом месте достигает 18 метров.

Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы, — сообщили в МЧС.

Ранее спасатель и альпинист Денис Киселев заявил NEWS.ru, что выжить при провале автомобиля под лед Байкала практически невозможно. По его словам, экстремально низкая температура воды и быстрое наступление гипотермии оставляют жертвам катастрофы не так много времени для спасения.

До этого в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в настоящий момент выясняют все обстоятельства трагической гибели китайских туристов на Байкале. Там отметили, что основная версия случившегося связана с выездом автомобиля на закрытую ледовую переправу. В РСТ призвали пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС.

МЧС
Иркутская область
погибшие
Байкал
туристы
