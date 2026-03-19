Дачникам рассказали, как правильно выбрать штыковую лопату

Владельцам дачных участков рекомендуется использовать штыковую лопату из нержавеющей стали, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в случае с совковой выбор должен пасть на инструмент с усиленными ребрами жесткости.

Что должно быть в базовом наборе каждого дачника: первое и самое главное — лопаты. При выборе штыковой обратите внимание на материал: титановые легче, но дороже и мягче, они гнутся, но не ломаются. Обычные инструменты из рельсовой стали прочны, но тяжелы. Лучший вариант для большинства работ — лопата из нержавейки, к ней меньше прилипает земля. Совковая нужна для взаимодействия с сыпучими материалами, и здесь важны глубина ковша и наличие усиленных ребер жесткости, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что второй необходимый инструмент для дачника — это тяпка. По словам Чаплина, их нужно иметь сразу две: широкую для прополки грядок и узкую для работы между рядами. Депутат указал, что при выборе инструмента важно учитывать толщину металла и качество заточки, поскольку тонкое лезвие быстро затупится и может погнуться при работе на плотной почве.

Третий важный инструмент — грабли. Веерные нужны для уборки листвы и легкого рыхления, обычные металлические — для выравнивания почвы и разбивки комьев. Отдельная статья — инструменты для обрезки сада. Лучше выбирать модели с храповым механизмом — они позволяют резать толстые ветки с минимальным усилием. Сучкорез нужен для обрезки веток на высоте, а садовая пила или ножовка — для удаления толстых ветвей. Обратите внимание на качество закалки зубьев: хорошая пила должна пилить при движении в обе стороны или как минимум легко врезаться в древесину, — заключил Чаплин.

Ранее агроном Вячеслав Маслов заявил, что для рекордного урожая картофеля стоит выбирать суперэлитные сорта, такие как «гала», «королева Анна», «вега», «фрителла», «Садон» и другие. При этом, по его словам, семена должны весить в среднем 100 граммов.