19 марта 2026 в 05:30

Дачникам рассказали, как правильно выбрать штыковую лопату

Депутат Чаплин посоветовал дачникам выбирать штыковую лопату из нержавейки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владельцам дачных участков рекомендуется использовать штыковую лопату из нержавеющей стали, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в случае с совковой выбор должен пасть на инструмент с усиленными ребрами жесткости.

Что должно быть в базовом наборе каждого дачника: первое и самое главное — лопаты. При выборе штыковой обратите внимание на материал: титановые легче, но дороже и мягче, они гнутся, но не ломаются. Обычные инструменты из рельсовой стали прочны, но тяжелы. Лучший вариант для большинства работ — лопата из нержавейки, к ней меньше прилипает земля. Совковая нужна для взаимодействия с сыпучими материалами, и здесь важны глубина ковша и наличие усиленных ребер жесткости, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что второй необходимый инструмент для дачника — это тяпка. По словам Чаплина, их нужно иметь сразу две: широкую для прополки грядок и узкую для работы между рядами. Депутат указал, что при выборе инструмента важно учитывать толщину металла и качество заточки, поскольку тонкое лезвие быстро затупится и может погнуться при работе на плотной почве.

Третий важный инструмент — грабли. Веерные нужны для уборки листвы и легкого рыхления, обычные металлические — для выравнивания почвы и разбивки комьев. Отдельная статья — инструменты для обрезки сада. Лучше выбирать модели с храповым механизмом — они позволяют резать толстые ветки с минимальным усилием. Сучкорез нужен для обрезки веток на высоте, а садовая пила или ножовка — для удаления толстых ветвей. Обратите внимание на качество закалки зубьев: хорошая пила должна пилить при движении в обе стороны или как минимум легко врезаться в древесину, — заключил Чаплин.

Ранее агроном Вячеслав Маслов заявил, что для рекордного урожая картофеля стоит выбирать суперэлитные сорта, такие как «гала», «королева Анна», «вега», «фрителла», «Садон» и другие. При этом, по его словам, семена должны весить в среднем 100 граммов.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
