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10 июня 2026 в 20:21

ВСУ атаковали поселок Климово в Брянской области

Ковальчук сообщил об атаке ВСУ по селу Климово в Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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ВСУ атаковали дронами поселок Климово в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС. Удары пришлись по автозаправочной станции и торговому центру.

Украинские нацисты атаковали FPV-дронами поселок Климово. Удар нанесен по АЗС и торговому центру. Ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — отметил Ковальчук.

Ранее в оперативном штабе региона сообщили, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. В результате атаки один человек погиб, а двое его близких получили ранения различной степени тяжести.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, была ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.

Также губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один из трех пострадавших 5 июня в результате атаки беспилотника ВСУ скончался в больнице. Перед этим глава региона информировал, что беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка, ранения получили трое мужчин.

Регионы
Брянская область
ВСУ
Егор Ковальчук
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