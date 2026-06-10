Посадите группой для сплошного цветущего ковра. Весь сад в розово-сиреневых свечах с пурпурным центром

Посадите группой для сплошного цветущего ковра. Весь сад в розово-сиреневых свечах с пурпурным центром

Этот многолетний флокс метельчатый с именем «илларион» — настоящее украшение сада, которое завораживает сложной игрой розовых, сиреневых и пурпурных оттенков. Его пышные овально-конические соцветия достигают 90 см в высоту и держатся на толстых прочных стеблях, не требующих подвязки даже под тяжестью множества цветков.

Каждый цветок диаметром 4,5 см словно создан кистью художника: нежно-розовые лепестки с лучистым светло-сиреневым центром и тонким пурпурным колечком, которое придает соцветиям глубину и бархатистость. Флокс цветет в средние сроки, обычно в июле-августе, радуя глаз почти месяц. Он неприхотлив, предпочитает солнечные места или полутень с плодородной рыхлой почвой, хорошо зимует без укрытия, а при делении каждые 4-5 лет сохраняет свои декоративные качества.

Идеален для заднего плана цветников, в групповых посадках и на срезку — соцветия долго стоят в вазе, наполняя комнату тонким ароматом. Посадите «илларион» — и ваш сад заиграет сложными акварельными переливами от розового до сиреневого с пурпурной каймой.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.