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10 июня 2026 в 12:00

Посадите группой для сплошного цветущего ковра. Весь сад в розово-сиреневых свечах с пурпурным центром

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетний флокс метельчатый с именем «илларион» — настоящее украшение сада, которое завораживает сложной игрой розовых, сиреневых и пурпурных оттенков. Его пышные овально-конические соцветия достигают 90 см в высоту и держатся на толстых прочных стеблях, не требующих подвязки даже под тяжестью множества цветков.

Каждый цветок диаметром 4,5 см словно создан кистью художника: нежно-розовые лепестки с лучистым светло-сиреневым центром и тонким пурпурным колечком, которое придает соцветиям глубину и бархатистость. Флокс цветет в средние сроки, обычно в июле-августе, радуя глаз почти месяц. Он неприхотлив, предпочитает солнечные места или полутень с плодородной рыхлой почвой, хорошо зимует без укрытия, а при делении каждые 4-5 лет сохраняет свои декоративные качества.

Идеален для заднего плана цветников, в групповых посадках и на срезку — соцветия долго стоят в вазе, наполняя комнату тонким ароматом. Посадите «илларион» — и ваш сад заиграет сложными акварельными переливами от розового до сиреневого с пурпурной каймой.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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