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10 июня 2026 в 13:18

«Преступный шаг»: Захарова о размещении Данией военных производств Украины

МИД РФ счел поддержкой терроризма размещение Данией военных производств Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия расценивает размещение Данией военных производств Украины как враждебный шаг, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет о содействии террористическому правительству.

Мы расцениваем развертывание в Дании предприятий в интересах преступного террористического киевского режима как преступный шаг, который подрывает перспективу политико-дипломатического разрешения конфликта, чреватый его дальнейшей эскалацией. Конечно, рассматриваем это как финансирование террористической деятельности, содействие террористической деятельности, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия обнародует адреса производств беспилотников для ВСУ в Канаде. По ее словам, Москва оставляет за собой право на ответ в связи с действиями Оттавы. Как подчеркнула дипломат, люди должны знать о политике канадских властей.

До этого представитель внешнеполитического ведомства сообщила, что атака ВСУ на панораму «Оборона Севастополя» — варварский акт. По ее словам, панорама посвящена основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска отразили атаку агло-французской армии.

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