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10 июня 2026 в 11:07

Захарова раскрыла, как РФ поступит с производством дронов для ВСУ в Канаде

Захарова: Россия обнародует адреса производств беспилотников для ВСУ в Канаде

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия обнародует адреса производств беспилотников для ВСУ в Канаде и оставляет за собой право на ответ в связи с действиями Оттавы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, «люди должны знать» о политике канадских властей.

Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании, — отметила она.

До этого Захарова сообщила, что атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя» — варварский акт. По ее словам, панорама посвящена основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска отразили атаку агло-французской армии.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

Власть
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Мария Захарова
Канада
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