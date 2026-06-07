На клумбе вспыхнут сотни розовых, сиреневых и ванильных «орхидей». Нежный цветок, который цветет до самых заморозков

На клумбе вспыхнут сотни розовых, сиреневых и ванильных «орхидей». Нежный цветок, который цветет до самых заморозков

Немезия — один из самых очаровательных однолетников для сада. Ее необычные цветки напоминают миниатюрные орхидеи или стайку ярких экзотических бабочек, присевших на компактные кустики. Современные сорта поражают разнообразием оттенков: от белоснежного, кремового и лимонного до розового, малинового, лавандового, пурпурного и даже двухцветного с контрастным глазком.

Во время цветения немезия практически скрывает листву под пышной шапкой цветков. Она идеально подходит для переднего плана клумб, бордюров, контейнеров, кашпо и балконных ящиков. Благодаря компактной форме и обильному цветению растение выглядит нарядно весь сезон и прекрасно сочетается с петуниями, алиссумом, лобелией и вербеной.

Высота растения обычно составляет 20–40 см. Диаметр отдельных цветков достигает 2–3 см, но их количество настолько велико, что куст превращается в сплошное цветное облако. Цветение начинается в начале лета и продолжается до осенних заморозков. Немезия предпочитает солнечные места и легкие плодородные почвы с регулярным поливом.

Выращивают немезию из семян через рассаду или прямым посевом в грунт в теплых регионах. Всходы появляются быстро, а молодые растения начинают цвести уже через несколько недель после высадки.

Немезия — однолетник. Каждый куст живет один сезон, но благодаря продолжительному и невероятно обильному цветению растение считается одним из лучших украшений летних клумб.