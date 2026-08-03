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03 августа 2026 в 05:30

Посадите в августе — эта красота будет цвести сама по себе 15 лет без пересадки, полива и подкормок

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник при посадке в августе приживается на раз-два, а затем растет на одном месте до 15 лет без пересадки, практически не требуя ухода. Речь идет о лилейнике.

В средней полосе август считается одним из лучших месяцев для посадки лилейников наряду с маем: к этому времени спадает летняя жара, чаще идут дожди, и растению легче адаптироваться на новом месте. Для посадки выбирают хорошо освещаемое солнцем место на ровном участке или склоне, где не собирается вода после осадков.

Лилейники некапризны, легко приживаются и отлично смотрятся вдоль водоемов, на альпийских горках и под кустарниками. Посадите эти неприхотливые цветы в августе — и они будут радовать вас обильным цветением долгие годы без лишних хлопот.

Ранее был назван сорт плетистой розы для создания живой изгороди: цветет до глубокой осени.

Проверено редакцией
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