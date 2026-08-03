Посадите в августе — эта красота будет цвести сама по себе 15 лет без пересадки, полива и подкормок

Посадите в августе — эта красота будет цвести сама по себе 15 лет без пересадки, полива и подкормок

Этот многолетник при посадке в августе приживается на раз-два, а затем растет на одном месте до 15 лет без пересадки, практически не требуя ухода. Речь идет о лилейнике.

В средней полосе август считается одним из лучших месяцев для посадки лилейников наряду с маем: к этому времени спадает летняя жара, чаще идут дожди, и растению легче адаптироваться на новом месте. Для посадки выбирают хорошо освещаемое солнцем место на ровном участке или склоне, где не собирается вода после осадков.

Лилейники некапризны, легко приживаются и отлично смотрятся вдоль водоемов, на альпийских горках и под кустарниками. Посадите эти неприхотливые цветы в августе — и они будут радовать вас обильным цветением долгие годы без лишних хлопот.

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