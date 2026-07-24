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24 июля 2026 в 11:30

Посадил у забора — через 2 года получил живую стену: плетистая роза, цветет до глубокой осени

Фото: D-NEWS.ru
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Роза «фейри» — это самый популярный в мире почвопокровный сорт, который сочетает в себе нежность, выносливость и обильное, практически непрерывное цветение. Ее магия — в бесчисленных миниатюрных, густомахровых цветках-помпончиках, собранных в огромные, пышные, воздушные соцветия, в каждой кисти которых может быть от 10 до 40 бутонов.

Окраска — нежно-розовая, как акварель, с легким перламутровым отливом. Цветение исключительно обильное и непрерывное с июля до поздней осени. Растение формирует невысокий (50–70 см), но невероятно густой и раскидистый куст (ширина до 1,2 м) с гибкими, дугообразно поникающими побегами. «Фейри» обладает легендарной выносливостью: выдающаяся устойчивость к мучнистой росе, черной пятнистости, отличная стойкость к дождю и уникальная самоочищаемость.

Ранее был назван цветок с уникальными соцветиями, окрас которых напоминает роспись гжель.

Проверено редакцией
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