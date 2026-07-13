Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 22:20

Расписан гжелью, цветет на солнце и в полутени: дивный цветок, меняющий окраску

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Флокс метельчатый «гжель» — это настоящая жемчужина отечественной селекции. Его уникальная окраска действительно напоминает ручную роспись по фарфору: на каждом белоснежном лепестке будто бы застыли яркие синие мазки и тени, а в центре цветка выделяется более темный фиолетовый глазок.

При этом интенсивность рисунка и оттенков меняется в зависимости от освещения и температуры воздуха: днем окраска кажется более сиреневой, а к вечеру переливается густым синеватым тоном. Эта удивительная особенность делает каждый куст уникальным и неповторимым.

Сорт формирует прочный компактный куст высотой до 100 см, который с июля до сентября украшен плотными конусовидными соцветиями, собранными из множества крупных ароматных цветков. «Гжель» отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням и неприхотливостью, прекрасно растет как на солнце, так и в полутени.

Ранее был назван многолетник, который цветет звездами цвета бургунди с июня по август.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР уничтожил два беспилотника США над Ираном
Число уничтоженных у Москвы БПЛА достигло 33
В ДНР восемь человек погибли при атаках дронов ВСУ
В московской больнице началась эвакуация после пожара
В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться
Китайский автогигант готовит новый ход против Европы
Суд Дагестана вынес приговор по делу о гибели девушек в «Доме ужасов»
Лерчек слегла, но ей не верят: слово за судом — будет домашний арест?
В России резко сократилась посещаемость заведений общепита
США объявили о новом этапе морской блокады Ирана
Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
Цена Brent обновила максимум впервые с конца июня
Страны Европы и Украина создали коалицию против баллистических ракет
На Западе усомнились в эффективности санкций против России
В ООН отреагировали на идею США по Ормузскому проливу
В портовом городе Украины прогремели мощные взрывы
Женщина погибла после удара ВСУ по Старобельску
Годовалый ребенок выпал из окна в Подмосковье
В Курской области введут особый режим заправки автомобилей на фоне атак ВСУ
Популярный рэпер потерял круглую сумму из-за мошенников
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.