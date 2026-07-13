Расписан гжелью, цветет на солнце и в полутени: дивный цветок, меняющий окраску

Флокс метельчатый «гжель» — это настоящая жемчужина отечественной селекции. Его уникальная окраска действительно напоминает ручную роспись по фарфору: на каждом белоснежном лепестке будто бы застыли яркие синие мазки и тени, а в центре цветка выделяется более темный фиолетовый глазок.

При этом интенсивность рисунка и оттенков меняется в зависимости от освещения и температуры воздуха: днем окраска кажется более сиреневой, а к вечеру переливается густым синеватым тоном. Эта удивительная особенность делает каждый куст уникальным и неповторимым.

Сорт формирует прочный компактный куст высотой до 100 см, который с июля до сентября украшен плотными конусовидными соцветиями, собранными из множества крупных ароматных цветков. «Гжель» отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням и неприхотливостью, прекрасно растет как на солнце, так и в полутени.

Ранее был назван многолетник, который цветет звездами цвета бургунди с июня по август.