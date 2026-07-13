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13 июля 2026 в 23:07

Несколько судов попали под обстрел в Ормузском проливе

Tasnim: несколько судов попали под обстрел в Ормузском проливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько судов в Ормузском проливе подверглись обстрелу, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники. Сведения об их принадлежности пока не раскрываются.

Иные детали инцидента в настоящее время не приводятся. Официальной информации о владельцах атакованных судов также пока не поступало.

Ранее стало известно, что иранский удар нанес серьезные повреждения контейнеровозу M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива. Судно получило повреждения в кормовой части, после чего на борту начался пожар.

Кроме того, США предложили Ирану отказаться от планов введения платы за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов за рубежом. С таким предложением Вашингтон выступил на фоне напряженности вокруг одного из ключевых мировых морских маршрутов.

До этого количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, сократилось до минимального уровня после того, как несколько кораблей изменили маршруты в этом районе. 3 и 4 июля как минимум восемь судов, следовавших через Ормузский пролив вдоль оманского побережья, неожиданно изменили курс. Четыре из них впоследствии развернулись и покинули пролив, выбрав маршрут вдоль побережья Ирана.

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