Контейнеровоз с экипажем попал под удар у побережья Омана Иранский удар повредил контейнеровоз M/V GFS Galaxy с экипажем у Омана

Иранский удар нанес серьезные повреждения контейнеровозу M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива, сообщает британская служба UKMTO. По данным ведомства, судно получило повреждения в кормовой части, после чего на борту начался пожар.

Экипаж был вынужден покинуть контейнеровоз и эвакуироваться на спасательной шлюпке. Инцидент произошел примерно в девяти морских милях к востоку от побережья Омана. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, сократилось до минимального уровня после того, как несколько кораблей изменили маршруты в этом районе. 3 и 4 июля как минимум восемь судов, следовавших через Ормузский пролив вдоль оманского побережья, неожиданно изменили курс. Четыре из них впоследствии развернулись и покинули пролив, выбрав маршрут вдоль побережья Ирана.

Между тем США предложили Ирану отказаться от планов введения платы за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов за рубежом. С таким предложением Вашингтон выступил на фоне напряженности вокруг одного из ключевых мировых морских маршрутов.