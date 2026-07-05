Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 15:58

Танкеры, балкеры и автовозы устроили массовый побег из вод Омана

Bloomberg: судоходство по оманским водам через Ормуз сократилось до минимума

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, снизилось до минимума после разворота нескольких судов в этом районе в выходные, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, 3 и 4 июля не менее восьми судов, следовавших через Ормузский пролив вдоль оманского побережья, неожиданно изменили курс.

Четыре из них затем развернулись и вышли из пролива, выбрав маршрут вдоль побережья Ирана. Среди них были нефтяные танкеры, балкеры и автовозы. По информации аналитической компании Kpler, 4 июля пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, однако лишь одно судно заявило о проходе по оманскому маршруту. Днем ранее по этому маршруту прошли 13 судов.

Официальных объяснений происходящему не приводится. При этом, как отмечает Bloomberg, Тегеран заявлял, что суда должны проходить через пролив только по маршрутам, одобренным Ираном.

Ранее два судна-автовоза, танкер для перевозки химических веществ, танкер для транспортировки нефтепродуктов и сухогруз совершили разворот в Ормузском проливе. Изначально они собирались пройти пролив ближе к Оману.

Мир
Иран
Оман
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФНС раскрыла размер задолженности певца Иракли после скандала с изменой
Политолог раскрыл возможный мотив убийства подозреваемой в теракте в Монако
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.