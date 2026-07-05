Танкеры, балкеры и автовозы устроили массовый побег из вод Омана Bloomberg: судоходство по оманским водам через Ормуз сократилось до минимума

Количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, снизилось до минимума после разворота нескольких судов в этом районе в выходные, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, 3 и 4 июля не менее восьми судов, следовавших через Ормузский пролив вдоль оманского побережья, неожиданно изменили курс.

Четыре из них затем развернулись и вышли из пролива, выбрав маршрут вдоль побережья Ирана. Среди них были нефтяные танкеры, балкеры и автовозы. По информации аналитической компании Kpler, 4 июля пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов, однако лишь одно судно заявило о проходе по оманскому маршруту. Днем ранее по этому маршруту прошли 13 судов.

Официальных объяснений происходящему не приводится. При этом, как отмечает Bloomberg, Тегеран заявлял, что суда должны проходить через пролив только по маршрутам, одобренным Ираном.

Ранее два судна-автовоза, танкер для перевозки химических веществ, танкер для транспортировки нефтепродуктов и сухогруз совершили разворот в Ормузском проливе. Изначально они собирались пройти пролив ближе к Оману.