Трамп уведомил конгресс о новых ударах США по Ирану NYT: Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими военными ударов по объектам в Иране, передает New York Times со ссылкой на письмо главы государства. Речь идет об официальном уведомлении законодателей о действиях американских вооруженных сил.

Издание сообщило, что Трамп направил письмо лидерам конгресса, в котором уведомил их о возобновлении боевых действий. По данным NYT, президент также указал, что 7 июля американские военные нанесли оборонительные удары по целям на территории Ирана.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.

Кроме того, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.