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13 июля 2026 в 20:57

Названо число атакованных муниципалитетов ЛНР

Пасечник: ВСУ днем атаковали 10 муниципалитетов ЛНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины днем нанесли удары по 10 муниципалитетам Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, результате атак два мирных жителя погибли, четверо пострадали.

Сегодня днем неонацисты атаковали 10 муниципалитетов нашей республики. К несчастью, есть жертвы и пострадавшие. <…> В Кременной украинский БПЛА ударил вблизи частного дома, на улице находился 50-летний мужчина. Он погиб от полученных травм, — написал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атаки Киева на гражданский транспорт являются терроризмом и военными преступлениями. Он так прокомментировал атаку ВСУ на рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР.

До этого Пасечник сообщил в соцсетях, что вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в ЛНР. Он следовал по маршруту Стаханов — Москва. По его словам, пострадали, как минимум, две женщины.

Также Пасечник сообщил, что в Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине.

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