В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться

В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться В Турции задержали мужчину после переписки с детьми на игровых стримах

В Турции задержали мужчину, которого подозревают в общении с детьми через игровые стримы на интимные темы, передает Telegram-канал «Кровавая барыня». Об одном из таких случаев рассказала россиянка Ксения в социальных сетях.

По ее словам, 10-летний сын увлекался играми Brawl Stars и Roblox. Он регулярно смотрел ролики и прямые эфиры в соцсетях. Во время одного из стримов мальчик познакомился с человеком, который после эфира переводил самых активных пользователей в разряд близких контактов на другой площадке.

Как рассказала женщина, сначала общение было посвящено компьютерным играм. Позже собеседник начал отправлять ребенку видео интимного характера, звонить по ночам и просить включить камеру, а затем и раздеться.

О происходившем родственники узнали в апреле 2026 года. Они случайно услышали один из разговоров, после чего мальчик рассказал, что происходило в переписке.

По одному из видеороликов турецкие жандармы смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель города Манисы. В тот же день мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать с ним интимный онлайн-роман. Россиянка завела для девочки аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в интернете. Девочка быстро потеряла интерес к своей странице, при этом мать продолжила сидеть на платформе от ее лица.