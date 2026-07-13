Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 22:21

В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться

В Турции задержали мужчину после переписки с детьми на игровых стримах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Турции задержали мужчину, которого подозревают в общении с детьми через игровые стримы на интимные темы, передает Telegram-канал «Кровавая барыня». Об одном из таких случаев рассказала россиянка Ксения в социальных сетях.

По ее словам, 10-летний сын увлекался играми Brawl Stars и Roblox. Он регулярно смотрел ролики и прямые эфиры в соцсетях. Во время одного из стримов мальчик познакомился с человеком, который после эфира переводил самых активных пользователей в разряд близких контактов на другой площадке.

Как рассказала женщина, сначала общение было посвящено компьютерным играм. Позже собеседник начал отправлять ребенку видео интимного характера, звонить по ночам и просить включить камеру, а затем и раздеться.

О происходившем родственники узнали в апреле 2026 года. Они случайно услышали один из разговоров, после чего мальчик рассказал, что происходило в переписке.

По одному из видеороликов турецкие жандармы смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель города Манисы. В тот же день мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина сдала 12-летнюю дочь педофилу, чтобы не прерывать с ним интимный онлайн-роман. Россиянка завела для девочки аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в интернете. Девочка быстро потеряла интерес к своей странице, при этом мать продолжила сидеть на платформе от ее лица.

Мир
Турция
полиция
стримы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КСИР уничтожил два беспилотника США над Ираном
Число уничтоженных у Москвы БПЛА достигло 33
В ДНР восемь человек погибли при атаках дронов ВСУ
В московской больнице началась эвакуация после пожара
В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться
Китайский автогигант готовит новый ход против Европы
Суд Дагестана вынес приговор по делу о гибели девушек в «Доме ужасов»
Лерчек слегла, но ей не верят: слово за судом — будет домашний арест?
В России резко сократилась посещаемость заведений общепита
США объявили о новом этапе морской блокады Ирана
Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
Цена Brent обновила максимум впервые с конца июня
Страны Европы и Украина создали коалицию против баллистических ракет
На Западе усомнились в эффективности санкций против России
В ООН отреагировали на идею США по Ормузскому проливу
В портовом городе Украины прогремели мощные взрывы
Женщина погибла после удара ВСУ по Старобельску
Годовалый ребенок выпал из окна в Подмосковье
В Курской области введут особый режим заправки автомобилей на фоне атак ВСУ
Популярный рэпер потерял круглую сумму из-за мошенников
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.