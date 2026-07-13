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13 июля 2026 в 21:26

Женщина погибла после удара ВСУ по Старобельску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Базарной площади в Старобельске в ЛНР, в результате атаки погибла женщина, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, атака затронула центральный рынок и прилегающий автовокзал.

Очередной подлый удар ВФУ нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, она была оперативно доставлена в лечебное учреждение. Медики сделали все возможное, чтобы спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, — написал он.

Ранее Пасечник сообщил, что один человек погиб и еще четверо пострадали за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников в Луганской Народной Республике. На трассе Красный Луч — Дебальцево дрон ВСУ атаковал легковушку с молодыми людьми, в результате 20-летний водитель скончался на месте, две девушки ранены.

До этого Пасечник сообщил, что один мирный житель погиб и трое получили ранения за день в Сватовском муниципальном округе в результате атак Вооруженных сил Украины. Удары наносились по гражданскому транспорту.

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