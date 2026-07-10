Пожилой мужчина погиб после удара ВСУ по автомобилю Пасечник: один человек погиб и трое получили ранения из-за атак ВСУ на ЛНР

Один мирный житель погиб и трое получили ранения в Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. Удары наносились по гражданскому транспорту.

Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка. Пострадали два человека: ранена 73-летняя женщина, 73-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, — написал Пасечник.

Еще один вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль непосредственно в черте города Сватово. В результате ранения получили 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь. Кроме того, удару подверглась территория торгового продуктового предприятия, где были повреждены два гражданских грузовика.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии ВСУ. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху.