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13 июля 2026 в 15:00

Солдаты ВСУ жестоко убили юношу в российском регионе

Дрон ВСУ поразил легковушку и убил 20-летнего юношу в ЛНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один человек погиб и еще четверо пострадали за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник в МАКСе. На трассе Красный Луч — Дебальцево дрон ВСУ атаковал легковушку с молодыми людьми, в результате 20-летний водитель скончался на месте, две девушки ранены.

На автодороге Красный Луч — Дебальцево в Антрацитовском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по легковой машине, в которой ехала молодежь. Ранения получили 18-летняя и 20-летняя девушки. К несчастью, 20-летний водитель погиб на месте, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион один человек погиб, еще трое пострадали, включая несовершеннолетнего. Глава области принес соболезнования семье погибшего. Все раненые были доставлены в больницы, им оказали необходимую помощь.

Кроме того, губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в результате падения беспилотника в многоквартирном доме во Владимире были выбиты стекла в одной из квартир, пострадавших нет, эвакуированы 39 человек, включая восьмерых детей. В момент инцидента в квартире никого не было.

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