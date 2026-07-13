Власти раскрыли последствия падения БПЛА на дом в российском городе

Во Владимире в результате падения беспилотника повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома, пострадавших нет, эвакуированы 39 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев в МАКСе. По его словам, в момент инцидента в квартире никого не было. Среди 39 эвакуированных жильцов — восемь детей.

Во Владимире в результате падения одного БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 39 человек, из них восемь детей. Часть эвакуированных — в ПВР, остальные — у родных и близких. Оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА, — сообщил руководитель региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Подмосковье погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел в поселке Пионерский Истринского района, где загорелись пять частных домов. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стаханов — Москва. По предварительной информации, в результате удара пострадали две женщины. Других подробностей об их состоянии и обстоятельствах произошедшего он не привел.