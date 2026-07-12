Власти раскрыли печальные последствия атаки ВСУ на российский регион

В результате атаки беспилотников на Самарскую область погиб один человек, еще трое получили ранения, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в МАКСе. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

С прискорбием сообщаю: погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана. В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, — проинформировал руководитель региона.

Федорищев также напомнил жителям о действующем запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов, связанных с беспилотниками и последствиями их применения. Губернатор предупредил, что приближаться к обломкам сбитых дронов крайне опасно. В Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино Тульской области в результате отражения атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.