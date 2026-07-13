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13 июля 2026 в 23:37

Молдавия и Северная Македония присоединились к «коалиции желающих»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Молдавия и Северная Македония присоединились к «коалиции желающих». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам встречи участников объединения в Париже, где затрагивалась тема поддержки Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за встречей «коалиции желающих». В объединение входят страны, совершающие враждебные действия в отношении России. Песков также назвал «коалицию желающих» «коалицией подстрекателей войны» и заявил, что эта группа стран не хочет мира.

Макрон по поводу встречи ранее говорил, что, среди прочего, стороны обсудят совместные учения. На этих переговорах партнеры взяли на себя обязательство выделить Киеву военную помощь в объеме €70 млрд (6,13 трлн рублей).

Кроме того, Песков раскрыл, что президент России Владимир Путин в курсе всех аспектов, связанных с проведением специальной военной операции. По его словам, глава государства получает всю необходимую информацию по этому направлению и принимает соответствующие решения.

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