Силы ПВО России сбили более 300 дронов ВСУ Почти 350 БПЛА ВСУ сбили над регионами России за ночь

За ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион погиб один человек, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Все пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино при отражении атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших не было. Он уточнил, что жильцов эвакуировали, а администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения.