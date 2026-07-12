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12 июля 2026 в 08:03

Силы ПВО России сбили более 300 дронов ВСУ

Почти 350 БПЛА ВСУ сбили над регионами России за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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За ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион погиб один человек, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Все пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино при отражении атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших не было. Он уточнил, что жильцов эвакуировали, а администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения.

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