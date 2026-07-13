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13 июля 2026 в 23:35

Трамп рассказал о силе будущих ударов США по Ирану

Трамп заявил о планах США нанести мощные удары по Ирану в ночь на вторник

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США готовятся нанести по Ирану очень сильные удары, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, операция запланирована на ночь вторника, 14 июля, по местному времени.

Других деталей о возможных ударах американский лидер не раскрыл. Информации о предполагаемых целях или масштабе операции также не приводится.

Ранее США предложили Ирану отказаться от планов введения платы за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов за рубежом. С таким предложением Вашингтон выступил на фоне напряженности вокруг одного из ключевых мировых морских маршрутов.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.

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