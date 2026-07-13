Трамп рассказал о силе будущих ударов США по Ирану

США готовятся нанести по Ирану очень сильные удары, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, операция запланирована на ночь вторника, 14 июля, по местному времени.
Других деталей о возможных ударах американский лидер не раскрыл. Информации о предполагаемых целях или масштабе операции также не приводится.
Ранее США предложили Ирану отказаться от планов введения платы за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов за рубежом. С таким предложением Вашингтон выступил на фоне напряженности вокруг одного из ключевых мировых морских маршрутов.
До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.