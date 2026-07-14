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14 июля 2026 в 01:44

Два танкера ОАЭ атаковали в Ормузском проливе

Фото: Wen Xinnian/Global Look Press
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Два танкера Объединенных Арабских Эмиратов подверглись ударам в Ормузском проливе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ. В результате произошедшего погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения.

В ведомстве заявили, что суда были атакованы иранскими крылатыми ракетами. Инцидент произошел в территориальных водах Омана.

Ранее стало известно, что иранский удар нанес серьезные повреждения контейнеровозу M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива. Судно получило повреждения в кормовой части, после чего на борту начался пожар.

Кроме того, США предложили Ирану отказаться от планов введения платы за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов за рубежом. С таким предложением Вашингтон выступил на фоне напряженности вокруг одного из ключевых мировых морских маршрутов.

До этого количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, сократилось до минимального уровня после того, как несколько кораблей изменили маршруты в этом районе. 3 и 4 июля как минимум восемь судов, следовавших через Ормузский пролив вдоль оманского побережья, неожиданно изменили курс. Четыре из них впоследствии развернулись и покинули пролив, выбрав маршрут вдоль побережья Ирана.

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Два танкера ОАЭ атаковали в Ормузском проливе
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