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14 июля 2026 в 01:25

ВСУ несут потери при попытки вернуть позиции у Константиновки

Марочко заявил о новых попытках ВСУ атаковать позиции у Константиновки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины продолжают попытки контратаковать в районе Константиновки в ДНР, чтобы вернуть ранее утраченные рубежи и позиции, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские подразделения пытаются наносить удары по флангам в районах Новодмитровки и Долгой Балки.

Вооруженные формирования Украины пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции в Константиновке. С этой целью они пытаются бить по флангам — это в районах Новодмитровки, Долгой Балки, — заявил Марочко.

Он отметил, что активная фаза боевых действий на этом участке продолжается длительное время. В то же время попытки украинского командования не привели к результату.

Ранее командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили один безэкипажный катер ВСУ в Черном море. В ведомстве уточнили, что с начала проведения СВО украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, более 180 тыс. беспилотников и около 665 зенитных ракетных комплексов.

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