Трамп сделал новый шаг к ужесточению санкций против России CNN: Белый дом заявил о поддержке Трампом законопроекта о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп намерен поддержать законопроект об антироссийских санкциях, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Согласно опубликованным данным, документ предлагает ввести пошлины в размере 500% на импорт из государств, закупающих российскую нефть.

Трамп поддержит законопроект об антироссийских санкциях, — сказано в сообщении.

Ранее посольство России в Великобритании заявило: новые антироссийские санкции Лондона, введенные под предлогом кибератак, подрывают международное сотрудничество в киберсфере и играют на руку интернет-мошенникам. По словам дипломатов, Москва заинтересована в коллективной выработке норм борьбы с такими преступлениями.

До этого Каллас констатировала, что главы МИД стран ЕС не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России. Причиной послужили разногласия, в том числе по ценам на российскую нефть.

Кроме того, ЕС ввел санкции против компании VK. Ей принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие отечественные цифровые сервисы. Европейские чиновники обосновали выбор тем, что VK является материнской компанией разработчика мессенджера МАКС.