Баканов рассказал об отношениях Роскосмоса с NASA Баканов заявил о доброжелательных отношениях Роскосмоса с NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что между российской госкорпорацией и американскими партнерами сохраняются доброжелательные рабочие отношения, передает ИС «Вести». Руководитель NASA Джаред Айзекман хорошо знаком с историей советской, российской и американской космонавтики, добавил он.

Полная вовлеченность. <...> И очень добрые, нормальные, рабочие взаимоотношения у нас, — сказал глава Роскосмоса.

Ранее руководители Роскосмоса и NASA провели встречу на Байконуре. Главы ведомств направились на заседание государственной комиссии по утверждению экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-29». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим кораблем запланирован на 14 июля. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

До этого Роскосмос опубликовал снимок, сделанный из космоса, на котором ракета-носитель «Союз-2.1а» находилась на стартовом столе космодрома Байконур перед отправкой к МКС.

Кроме того, пресс-служба Роскосмоса сообщила, что орбиту Международной космической станции скорректировали, подняв ее на 1,6 километра — до высоты 419 километров над Землей. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-34» проработали 495 секунд и выдали импульс 0,91 метра в секунду.