Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 23:10

Баканов рассказал об отношениях Роскосмоса с NASA

Баканов заявил о доброжелательных отношениях Роскосмоса с NASA

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что между российской госкорпорацией и американскими партнерами сохраняются доброжелательные рабочие отношения, передает ИС «Вести». Руководитель NASA Джаред Айзекман хорошо знаком с историей советской, российской и американской космонавтики, добавил он.

Полная вовлеченность. <...> И очень добрые, нормальные, рабочие взаимоотношения у нас, — сказал глава Роскосмоса.

Ранее руководители Роскосмоса и NASA провели встречу на Байконуре. Главы ведомств направились на заседание государственной комиссии по утверждению экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-29». Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим кораблем запланирован на 14 июля. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

До этого Роскосмос опубликовал снимок, сделанный из космоса, на котором ракета-носитель «Союз-2.1а» находилась на стартовом столе космодрома Байконур перед отправкой к МКС.

Кроме того, пресс-служба Роскосмоса сообщила, что орбиту Международной космической станции скорректировали, подняв ее на 1,6 километра — до высоты 419 километров над Землей. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-34» проработали 495 секунд и выдали импульс 0,91 метра в секунду.

Космос
Роскосмос
NASA
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВСУ раскритиковали главу Минобороны Украины
Воздушная тревога охватила сразу семь областей Украины
«Голос», буллинг, скандальный развод с мужем-хоккеистом: как живет Пелагея
Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине
Трамп сделал новый шаг к ужесточению санкций против России
Молдавия и Северная Македония присоединились к «коалиции желающих»
Трамп рассказал о силе будущих ударов США по Ирану
Трамп анонсировал обращение к своему народу
Баканов рассказал об отношениях Роскосмоса с NASA
Несколько судов попали под обстрел в Ормузском проливе
Трамп уведомил конгресс о новых ударах США по Ирану
КСИР уничтожил два беспилотника США над Ираном
Число уничтоженных у Москвы БПЛА достигло 33
В ДНР восемь человек погибли при атаках дронов ВСУ
В московской больнице началась эвакуация после пожара
В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться
Китайский автогигант готовит новый ход против Европы
Суд Дагестана вынес приговор по делу о гибели девушек в «Доме ужасов»
Лерчек слегла, но ей не верят: слово за судом — будет домашний арест?
В России резко сократилась посещаемость заведений общепита
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.