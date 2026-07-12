Роскосмос показал снимок приготовленной к старту ракеты на Байконуре

Роскосмос опубликовал в Telegram-канале сделанный из космоса снимок ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая располагается на стартовом столе космодрома Байконур перед отправкой к МКС. Полет запланирован на 14 июля.

Как выглядит ракета-носитель на старте Байконура, показывает спутник «Ресурс-П». Спутник Роскосмоса сфотографировал космодром с высоты около 500 км. Даже на столь далеком расстоянии территория Байконура выглядит внушительно, — сказано в сообщении.

В основной экипаж космического корабля войдут представители Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующем экипаже числятся россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин, американка Дениз Бернхэм. Ожидается, что орбитальная миссия продлится 261 день.

Ранее сообщалось, что астероид Апофис, который в 2029 году пройдет на расстоянии около 32 тыс. километров от Земли, теоретически может столкнуться с искусственным спутником. По данным профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева, вероятность такого события все равно остается невысокой.