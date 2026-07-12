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12 июля 2026 в 21:14

Роскосмос показал снимок приготовленной к старту ракеты на Байконуре

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Роскосмос опубликовал в Telegram-канале сделанный из космоса снимок ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая располагается на стартовом столе космодрома Байконур перед отправкой к МКС. Полет запланирован на 14 июля.

Как выглядит ракета-носитель на старте Байконура, показывает спутник «Ресурс-П». Спутник Роскосмоса сфотографировал космодром с высоты около 500 км. Даже на столь далеком расстоянии территория Байконура выглядит внушительно, — сказано в сообщении.

В основной экипаж космического корабля войдут представители Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующем экипаже числятся россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин, американка Дениз Бернхэм. Ожидается, что орбитальная миссия продлится 261 день.

Ранее сообщалось, что астероид Апофис, который в 2029 году пройдет на расстоянии около 32 тыс. километров от Земли, теоретически может столкнуться с искусственным спутником. По данным профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева, вероятность такого события все равно остается невысокой.

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