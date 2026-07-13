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13 июля 2026 в 16:45

Главы Роскосмоса и NASA «объединились» на Байконуре

Баканов встретился на Байконуре с главой NASA Айзекманом

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Руководители Роскосмоса и NASA Дмитрий Баканов и Джаред Айзекман провели встречу на Байконуре, сообщила госкорпорация в МАКСе. Руководители ведомств направились на заседание государственной комиссии по утверждению экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-29».

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава NASA Джаред Айзекман идут на госкомиссию по утверждению экипажа, — сказано в сообщении.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим кораблем запланирован на 14 июля. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Ранее Роскосмос опубликовал снимок, сделанный из космоса, на котором ракета-носитель «Союз-2.1а» находилась на стартовом столе космодрома Байконур перед отправкой к МКС.

Кроме того, пресс-служба Роскосмоса сообщила, что орбиту Международной космической станции скорректировали, подняв ее на 1,6 километра — до высоты 419 километров над Землей. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-34» проработали 495 секунд и выдали импульс 0,91 метра в секунду.

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