Глава NASA прибыл на Байконур

Глава NASA Джаред Айзекман прибыл на Байконур, сообщил Telegram-канал «Юнашев Live». Отмечается, что перед рабочим днем на космодроме он совершил пробежку.

Директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы поприветствовать проводить международный экипаж, который отправляется на МКС, — говорится в сообщении.

Ранее Айзекман заявил, что США могут уступить Китаю первенство в освоении Луны, если не ускорят реализацию своих космических программ. По его словам, Поднебесная двигается к своей цели с невероятной скоростью.

До этого Айзекман сообщил, что причиной взрыва тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin в мае могли стать неполадки в работе силовой установки. Он отметил, что агентство активно участвует в расследовании и предоставляет своих специалистов.

Также Айзекман сообщил, что новая высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году. Незадолго до этого, по его словам, состоится миссия Artemis III, которая планируется на 2027 год.

.