Глава NASA рассказал о причинах взрыва New Glenn NASA: неполадки в силовой установке могли быть причиной взрыва ракеты New Glenn

Эксперты полагают, что причиной взрыва тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin в мае могли стать неполадки в работе силовой установки, сообщил в эфире CBS глава NASA Джаред Айзекман. Он отметил, что агентство активно участвует в расследовании и предоставляет своих специалистов. По словам Айзекмана, Blue Origin начала выяснять возможные проблемы с двигателем ракеты.

Они починят двигатель, починят пусковую площадку и возобновят запуск ракет. NASA поможет в этом, — отметил глава агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний на стартовой площадке привел к значительным разрушениям космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Агентство AP назвало произошедшее «сильным ударом» по репутации компании.

До этого глава NASA Джаред Айзекман заявил, что США находятся в крайне напряженной лунной гонке с Китаем, результат которой еще не определен. Он отметил, что ключевым ориентиром является конец 2028 года. Когда его спросили о шансах Китая опередить США, Айзекман признал, что обе страны имеют более-менее равные возможности.