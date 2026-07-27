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27 июля 2026 в 13:25

Российские туристы массово ринулись в одну из стран в Европе

АТОР: спрос россиян на туры в Великобританию в июле вырос на 15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле 2026 года, чему способствует предсказуемая визовая политика страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Среди факторов, поддерживающих спрос, участники рынка называют то, что страна продолжает принимать заявления в России, не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на шесть месяцев.

Главным направлением для поездок остается Лондон, помимо этого туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, а также событийные и спортивные туры. В туроператоре PAC Group количество бронирований в июле 2026 года увеличилось на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в «Русском Экспрессе» рост составил 45%.

Прямые рейсы между Россией и Великобританией отсутствуют, однако туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы. Одним из наиболее удобных остается маршрут из Москвы в Лондон через Стамбул. Билеты в обе стороны, по данным АТОР, стоят от 60 тыс. рублей. Наиболее бюджетным вариантом является перелет через Ереван.

Ранее в Министерстве иностранных дел Словакии сообщили, что страна не приостанавливала выдачу шенгенских виз гражданам России. Там уточнили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например студентам, начинающим учебу в сентябре, или спортсменам.

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