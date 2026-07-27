Врач объяснила, почему опасно спать рядом с телефоном

Врач объяснила, почему опасно спать рядом с телефоном Врач Демьяновская: ночные уведомления портят качество сна

Ночные уведомления на смартфоне негативно влияют на качество сна, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что телефон с включенными уведомлениями может стать причиной утренней разбитости и раздражительности.

При частых микропробуждениях общая продолжительность восстановительного сна заметно сокращается. Именно в эти часы закрепляется память и перерабатывается информация, полученная за день, — рассказала Демьяновская.

Врач подчеркнула, что синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, необходимого для засыпания. По ее словам, даже тихий звук сообщения запускает ориентировочный рефлекс — мозг воспринимает сигнал как важный, а организм отвечает выбросом адреналина.

Ранее клинический психолог Александра Изюменко рассказала, что при отсутствии сопутствующих диагнозов и рекомендаций врача пить таблетки для более быстрого засыпания не стоит. Специалист подчеркнула, что в Европе при проблемах со сном назначают когнитивно-поведенческую терапию.