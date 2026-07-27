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27 июля 2026 в 13:30

Стало известно, какое наказание назначили бывшему пособнику Иванова

Бывшего партнера экс-замминистра Бородина приговорили к восьми годам колонии

Сергей Бородин Сергей Бородин Фото: t.me/moscowcourts*
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Симоновский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Бородина, который проходит по уголовному делу в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, к восьми годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости. Предпринимателя признали виновным в получении взяток на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Подсудимый признал вину.

Назначить Бородину наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима, — огласила приговор судья Елена Орловцева.

Следствие установило, что компания «ОлимпСитиСтроем» заключила контракт с Минобороны России на строительство военных объектов. Ее глава Александр Фомин передавал взятки Иванову и Бородину за общее покровительство. Кроме того, Фомин по поручению Бородина возвел на их участках в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании «Сандора» Дмитрия Комлева к шести годам колонии строгого режима. Он похитил более 6,5 млрд рублей из бюджета военного ведомства.

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