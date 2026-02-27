В NASA назвали дату новой высадки астронавтов на Луну Глава NASA Айзекман: новая высадка человека на Луну может состояться в 2028 году

Новая высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году, сообщил глава NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции о ходе лунной программы «Артемида». Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале космического агентства. Незадолго до этого, о его словам, состоится миссия Artemis III, которая планируется на 2027 год.

Возможность для миссии Artemis III, если у нас получится, откроется к середине 2027 года. Что даст нам возможность [для миссии по высадке] к началу или к концу 2028 года, — поделился Айзекман.

Он подчеркнул, что перед этим должен состояться запуск Artemis II — первый за 50 лет пилотируемый полет человека к Луне. Четыре астронавта за десять дней облетят спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием в истории всего человечества.

Ранее резидент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отмечал, что Россия способна разработать атомную электростанцию для базирования на Луне в течение пяти — семи лет. Он добавил, что для этого инженеры должны превратить существующие решения в «суперсовременные системы на новых материалах».