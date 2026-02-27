Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 19:31

Суд арестовал основателя Readovka по делу о мошенничестве

Основателя Readovka Костылева арестовали на два месяца до 25 апреля

Алексей Костылев Алексей Костылев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва‭»
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу основателя и бывшего главреда издания Readovka Алексея Костылева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент «Коммерсанта» из зала суда. Мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 25 апреля.

Следователь заявил, что Костылева подозревают в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов с Минобороны России на поставку беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о контрактах на несколько миллиардов рублей, а ущерб оценивается примерно в 1 млрд рублей.

В суде Костылев сообщил, что не состоит в браке, но имеет на попечении двоих несовершеннолетних детей, а также работает телеведущим на Russia Today. Адвокат ходатайствовал о домашнем аресте, и гражданская жена фигуранта подтвердила, что готова предоставить ему свою квартиру для проживания. Однако суд оставил в силе решение об аресте.

Ранее издание Readovka.news подтвердило информацию о задержании бывшего главреда. Там уточнили, что руководство холдинга оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела.

