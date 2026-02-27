Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 20:05

«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры

Киркоров заявил о возросшей ответственности как артиста после 40 лет карьеры

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Филипп Киркоров раскрыл журналистам, что за четыре десятилетия его карьеры на сцене изменилось его отношение к профессии и ответственности. Как передает корреспондент NEWS.ru, перед сольным концертом на «Live Арене» Киркоров заявил, что на заре карьеры чувствовал себя гораздо свободнее, так как над ним не довлел статус звезды первой величины.

По словам певца, в начале пути он был «на 10 килограммов стройнее» и смотрел на свои выступления как на рискованный эксперимент, исход которого не казался судьбоносным. Размышляя о прошлом, Киркоров отметил, что сейчас на его плечах лежит колоссальный груз ответственности, которого не существовало в самом начале. Именно отсутствие регалий и долгого списка достижений позволяло ему выходить на сцену с легкостью и без страха за репутацию

40 лет назад, когда я выходил впервые, терять было нечего, потому что ответственности не было. Пройдет — пройдет. Не получится — значит сменю профессию, — пошутил певец.

В преддверии своего большого юбилея певец решил отказаться от пафосных и сложных названий для концертных программ, которыми увлекался ранее. Вместо концептуальных шоу он решил собрать проверенные временем хиты. Новый тур, который станет своего рода генеральной репетицией перед его юбилеем.

Киркоров также раскрыл, что часть выступления на «Live Арене» он посвящает своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Исполнитель признался, что Примадонна была его музой, и часть песен появились благодаря отношениям с ней.

песни
певцы
Филипп Киркоров
эстрада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил желание отменить санкции против России
Недельная инфляция выросла в России
«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном
В Госдуме начали поиск пресс-секретаря с необычными качествами
Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»
Погода в марте 2026 года: снег растает и наступит весна или будет холодно?
ВСУ ударили по машине в российском селе
Назван фрукт, который помогает облегчить воспаление кишечника
Сооснователь «Яндекса» Волож окончательно открестился от России
«Не до песен было»: Киркоров объяснил взятую паузу в карьере
Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия
«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры
«А кто до меня?»: Киркоров назвал себя первым рэпером в России
«Целью»: Келин рассказал, что будет с британскими военными на Украине
Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве
Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше
Выяснилось, для чего ЕС хочет место за столом переговоров по Украине
В Москве готовятся к аварийной посадке самолета
Похищенная девятилетняя девочка воссоединилась с семьей
«Против людей»: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.