«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры Киркоров заявил о возросшей ответственности как артиста после 40 лет карьеры

Филипп Киркоров раскрыл журналистам, что за четыре десятилетия его карьеры на сцене изменилось его отношение к профессии и ответственности. Как передает корреспондент NEWS.ru, перед сольным концертом на «Live Арене» Киркоров заявил, что на заре карьеры чувствовал себя гораздо свободнее, так как над ним не довлел статус звезды первой величины.

По словам певца, в начале пути он был «на 10 килограммов стройнее» и смотрел на свои выступления как на рискованный эксперимент, исход которого не казался судьбоносным. Размышляя о прошлом, Киркоров отметил, что сейчас на его плечах лежит колоссальный груз ответственности, которого не существовало в самом начале. Именно отсутствие регалий и долгого списка достижений позволяло ему выходить на сцену с легкостью и без страха за репутацию

40 лет назад, когда я выходил впервые, терять было нечего, потому что ответственности не было. Пройдет — пройдет. Не получится — значит сменю профессию, — пошутил певец.

В преддверии своего большого юбилея певец решил отказаться от пафосных и сложных названий для концертных программ, которыми увлекался ранее. Вместо концептуальных шоу он решил собрать проверенные временем хиты. Новый тур, который станет своего рода генеральной репетицией перед его юбилеем.

Киркоров также раскрыл, что часть выступления на «Live Арене» он посвящает своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Исполнитель признался, что Примадонна была его музой, и часть песен появились благодаря отношениям с ней.