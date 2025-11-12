Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:00

Кадышева может уйти со сцены и передать эстафету сыну

Продюсер Дворцов допустил, что Кадышеву на сцене заменит ее сын

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Надежда Кадышева может покинуть сцену, а заменит ее, предположительно, сын Григорий, допустил продюсер Сергей Дворцов в беседе с teleprogramma.org. По его словам, отказы артистки от концертов связаны с ее состоянием. Продюсер напомнил, что певица уже не молода.

Она устала. Все-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие ее уже подводит. Она будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы, — подчеркнул шоумен.

Слухи о проблемах Кадышевой со здоровьем усилились на фоне того, как артистка отказалась от новогодних выступлений, выбрав провести время с семьей. 66-летняя певица тщательно выбирает выступления, чтобы восстанавливать силы. При этом поклонники переживают за состояние артистки.

Ранее президент музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин объяснил, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой. По его словам, современная музыка проигрывает хитам 80-х и 90-х по уровню душевности и качеству материала. Также он допустил, что любовь к музыке прошлого заложена на генетическом уровне.

